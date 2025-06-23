Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Скромный и застенчивый служащий банка чувствует себя неуверенно с красивыми девушками и вообще рядом с людьми. Волей судьбы к нему попадает волшебная маска, и Стенли Ипкис приобретает способность превращаться в неуязвимое мультяшное существо с озорным характером. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).