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Кино на крыше: «Mamma Mia!»

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Софи собирается замуж и мечтает, чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу отца, чтобы он провёл её к алтарю, но не знает, кто он, так как мать никогда не рассказывала о нём. Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).

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