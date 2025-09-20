Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Они мечтали устроить незабываемый мальчишник в Вегасе. Но теперь им необходимо вспомнить, что именно произошло: что за ребенок сидит в шкафу номера отеля? Как в ванную попал тигр? Почему у одного из них нет зуба? И, самое главное, куда делся жених? То, что парни вытворяли на вечеринке, не идёт ни в какое сравнение с тем, что им придётся сделать на трезвую голову, когда они будут шаг за шагом восстанавливать события прошлой ночи. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).