Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Весной 1980 года был открыт порт Мэйриэл Харбор, и тысячи кубинских беженцев ринулись в Соединенные Штаты на поиски Американской Мечты. Один из них нашел её на залитых солнцем улицах Майами. Богатство, власть и страсть превзошли даже самые невероятные его мечты. Его звали Тони Монтана. Мир запомнил его под другим именем — Лицо со шрамом. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).