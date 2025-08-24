Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Лило — это маленькая девочка, живущая на Гавайах. Она сирота и живёт вместе со своей старшей сестрой Нани. Лило любит всех животных, но больше всего она подружилась с собачкой по имени Стич, которая на самом деле совсем не собачка, а замаскированный инопланетянин. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).