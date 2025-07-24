Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Трогательная и захватывающая история сближения двух абсолютно разных собак - породистой комнатной неженки и обычной дворняги. Изящная и пушистая как игрушка, коккер-спаниельша Леди была любимицей хозяев, пока в их семье не появился младенец. Надетый намордник стал последней каплей, подтолкнувшей обиженную героиню к бегству. Но на улице её поджидала целая куча опасностей, о существовании которых она даже не подозревала. И тогда на помощь миниатюрной черноглазой красотке пришел пёс Бродяга, благородство которого было не в породе, а в душе. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).