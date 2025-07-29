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Кино на крыше: «Красотка»

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Её зовут Вивьен и она берёт только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке остаться в его номере в отеле ещё на некоторое время - за дополнительный гонорар. Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть для неё просто клиентом. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).

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