Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: В заколдованном замке, скрытом в тёмном лесу, живёт ужасное Чудовище. Растопить лёд в его сердце и вернуть ему человеческий облик, сняв заклятие, может только прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).