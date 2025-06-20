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Кино
Про событие
Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: В аристократическом доме в Париже живет мама-кошка с тремя котятами. Хозяйка безумно любит их и по завещанию всё должно отойти этим очаровательным животным. Но злой дворецкий хочет, чтобы деньги достались только ему. Он похищает её любимцев и бросает в деревне. Вернуться домой им помогает восхитительный и очаровательный бродячий кот с его друзьями. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).
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