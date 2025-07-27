Билеты на 22 июля проданы. Новая дата – 27 июля. Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Подростку Иккингу не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Парень неожиданно заводит дружбу с драконом Беззубиком, который поможет ему и другим викингам увидеть мир с совершенно другой стороны. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).