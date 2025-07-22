Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Инспектор логистической компании FedEx Чак Ноланд — трудоголик, у которого нет времени даже на собственную невесту. Во время очередной командировки самолёт с Ноландом падает в Тихий океан. Чак, единственный, кому посчастливилось спастись, оказывается на необитаемом острове, где ему придётся бороться за выживание. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).