Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Опальный археолог Люк втягивает свою сестру Шарлотт в поиски источника вечной молодости. Они следуют подсказкам, которые скрыты в знаменитых произведениях искусства, и сталкиваются с охраняющим секреты источника тайным обществом. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).