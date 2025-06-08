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Про событие
Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше с баром. О фильме: История о Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).
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