Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше с баром. О фильме: История о Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).