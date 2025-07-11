Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Команда злодеев отправляется на задание по приказу правительства. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).