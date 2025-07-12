Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: 1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Гвоздь программы на открытии — сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару, и он играет блюз так хорошо, что привлекает внимание оказавшегося поблизости ирландского вампира. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).