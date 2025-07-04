Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Его зовут Брайан, и он — фанат турбин и нитроускорителей. Он пытается попасть в автобанду легендарного Доминика Торетто, чемпиона опасных и незаконных уличных гонок. Брайан также полицейский, и его задание — втереться в доверие к Торетто, подозреваемому в причастности к дерзким грабежам грузовиков, совершаемым прямо на ходу. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).