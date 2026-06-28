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Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Стареющий гонщик должен сработаться с амбициозным юнцом. Брэд Питт в эталонной спортивной драме. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).
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