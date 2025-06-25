Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: У Кола Уивера, пуританских взглядов семьянина, не жизнь, а мечта — хорошая работа, прекрасный дом, замечательные дети и брак со школьной возлюбленной. Но когда Кол узнаёт, что его жена Эмили изменила ему и хочет развода, его «идеальная» жизнь летит под откос. Проводя всё своё свободное время в баре в дурном расположении духа, несчастный Кол внезапно становится протеже обаятельного молодого ловеласа Джейкоба Палмера. Пытаясь помочь Колу забыть жену и начать новую жизнь, Джейкоб открывает ему глаза на многочисленные возможности, открывающиеся перед ним: кокетливые женщины, крепкие напитки и чувство стиля, которое нельзя найти в дешевой парикмахерской или магазине распродаж. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).