Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живёт совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).