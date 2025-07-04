Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: В поисках адреналина и приключений пятеро отчаянных подростков ради прикола стали навещать богатые особняки в окрестностях Голливуда. Наведываясь в гости к Линдси Лохан, Орландо Блуму, Пэрис Хилтон и другим голливудским звездам, девушки, конечно, больше интересовались дизайнерской одеждой и драгоценностями, а юноши – просто деньгами. Совершив десять краж со взломом, ребятки награбили больше трёх миллионов долларов. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).