Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Бывший полицейский Брайан О`Коннер с напарником Романом Пирсом собирается перевезти крупную сумму грязных денег известного мафиози Картера Верона. Но на самом деле эта работа является только прикрытием для Брайана, который вместе с тайным агентом Моникой Фуэнтес должен уличить изворотливого преступника. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).