Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живших в Южной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось: Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла: ей нужно найти его и решить наконец судьбу их любви... Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).