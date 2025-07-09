Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Кармен и Джуни стали профессиональными агентами Организации Супершпионов, но теперь у них появились конкуренты — Гэри и Герти Гигглзы, дети нового директора ОС Донагана Гигглза. Они выполняют задания исключительно ради собственно работы, а на семейные отношения им наплевать. Примечательно то, что Гэри нравится Кармен. На новом задании им поручили найти прибор под названием «трансмукер», способный отключать любые устройства. Джуни и Кармен перенимают эту миссию, а Гэри и Герти отправляют в пустыню. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).