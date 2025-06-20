Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Доктор Тэсс Колман не может найти общий язык со своей 15-летней дочерью Анной. Их жизненные установки и вкусы расходятся буквально во всём. Это касается не только моды, причёсок и музыки, но также мужчин. Ссоры сотрясают дом постоянно: Тэсс не одобряет музыкальных пристрастий дочери, а Анна не выносит жениха своей матери, хотя свадьба назначена уже на субботу. Однажды в четверг эти разногласия достигают предела. И вот судьба решает подкинуть им испытание — рано утром в пятницу мама и дочка обнаруживают, что они поменялись телами... Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).