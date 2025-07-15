Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Но всё это – в нашем измерении. А что если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Найдётся ли в нем свой Человек-паук? И как он будет выглядеть? Приготовься к тому, что в разных вселенных могут быть разные Люди-пауки и однажды им придётся собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).