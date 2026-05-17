Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Сексапильный Ник Маршал находится на пике карьеры в рекламном агентстве и рассчитывает на повышение, но его место занимает Дарси Макгуайр. Однажды с Ником происходит несчастный случай, после которого он начинает читать женские мысли. С помощью этого дара плейбой хочет вернуть утраченные позиции на работе, но вместо этого находит свою любовь. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).