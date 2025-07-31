Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Мэдди 32 года, она всю жизнь прожила в Монтоке — курортном местечке недалеко от Нью-Йорка. Богачи скупают тут недвижимость, налоги постоянно растут, а девушка пытается сохранить доставшийся в наследство от матери дом, поэтому оказывается по уши в долгах. Лишившись автомобиля и возможности таксовать, она в обмен на машину решает помочь богатеньким родителям, которые волнуются, что их 19-летнему сыну скоро в колледж, а он всё никак не вылезет из своей раковины. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).