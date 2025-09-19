Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат. На первом этаже тебя встретят менеджеры, проверят билеты и сориентируют как подняться на крышу. Приходи за 10 минут до начала. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждет потрясный вид на центр Москвы, а также бар.