Возраст 18+
Кино
Необычное
Про событие
Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат. На первом этаже тебя встретят менеджеры, проверят билеты и сориентируют как подняться на крышу. Приходи за 10 минут до начала. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждет потрясный вид на центр Москвы, а также бар.
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