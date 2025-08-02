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[солдаут] Кино на крыше: «Бёрдмэн»

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Летний кинопоказ лаундж-зоне с мягкими диванами и креслами за столиками. О фильме: В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший роль популярного супергероя Бёрдмэна, и теперь, переступая через свое эго, он решает принять участие в новой бродвейской постановке с целью вернуть себе былую славу, блеск и величие.

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