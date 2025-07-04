Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший роль популярного супергероя Бёрдмэна, и теперь, переступая через своё эго, он решает принять участие в новой бродвейской постановке с целью вернуть себе былую славу, блеск и величие. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).