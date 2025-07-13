Летний кинопоказ в камерном пространстве на крыше. О фильме: Ноябрь 2019 года. Бывший охотник на андроидов Рик Декард восстановлен в полиции Лос-Анджелеса для поиска возглавляемой Роем Батти группы репликантов, совершившей побег из космической колонии на Землю. В полиции считают, что андроиды пытаются встретиться с Эндолом Тайреллом — руководителем корпорации, которая разрабатывает кибернетический интеллект. Декард получает задание выяснить мотивы репликантов и уничтожить их. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).