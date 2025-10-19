В уютном буржуазном особняке накануне Рождества собираются восемь женщин, но праздничная идиллия нарушается: хозяин дома найден мертвым. Изолированные от внешнего мира из-за снежной бури и оборванной связи, они оказываются взаперти. Кто же окажется убийцей, ведь каждая из восьми женщин хранит свои тайны и имеет свой мотив? На встрече ты погрузишься в атмосферу этой захватывающей французской истории, а перед просмотром проанализируешь мотивы каждой героини и примеришь на себя роль детектива, а еще научишься рассказывать о своих интересах, узнаешь полезную лексику и сыграешь в игру. Эта встреча прекрасно подойдет для всех, кто любит загадки, интриги и тонкий французский юмор. Показ фильма проходит на французском языке.