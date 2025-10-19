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Кино-клуб на французском: «8 женщин»

Frenchie на Тверской, Тверская улица, 15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В уютном буржуазном особняке накануне Рождества собираются восемь женщин, но праздничная идиллия нарушается: хозяин дома найден мертвым. Изолированные от внешнего мира из-за снежной бури и оборванной связи, они оказываются взаперти. Кто же окажется убийцей, ведь каждая из восьми женщин хранит свои тайны и имеет свой мотив? На встрече ты погрузишься в атмосферу этой захватывающей французской истории, а перед просмотром проанализируешь мотивы каждой героини и примеришь на себя роль детектива, а еще научишься рассказывать о своих интересах, узнаешь полезную лексику и сыграешь в игру. Эта встреча прекрасно подойдет для всех, кто любит загадки, интриги и тонкий французский юмор. Показ фильма проходит на французском языке.

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