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Кино-караоке: «Рокетмен» (2019)

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 3300₽ до 3900₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Еда

Про событие

Мюзикл о детстве, отрочестве и юности Элтона Джона. Из маленького Реджинальда Дуайта, впечатляющего своих бабушку и маму, в Реджи-подростка, играющего рок-н-ролл в пабах, и влюбленного Элтона, который, наконец, нашел себя и свое сценическое имя. Отверженность, поиски, первый успех, звёздная болезнь, зависимости и одиночество, и всё же фильм вышел живым и искренним, а на его премьере на Каннском кинофестивале, пока публика аплодировала стоя, плакал и сам сэр Элтон Джон, и исполнивший главную роль Тэрон Эджертон. Будет кинопоказ, ужин и распевание Rocket Man, I’m Still Standing и Your Song. Welcome drink, включенный в стоимость билета, поможет распеться и раскрепоститься. Рассадка в зале – столиками на 2-4 человека. Показ фильма с проектора в дубляже, а песни – в оригинале на английском. Тексты песен знать не обязательно, ведь на экране будут идти субтитры. В стоимость билета входит фуршетный стол, welcome drink и просмотр фильма с караоке. Стоимость: тариф Early bird — 3300 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3900 рублей. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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