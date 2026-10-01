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Кино + гончарка: подсвечники под «Тайна моря»

Белая гончарная, Нагатинская улица, 2

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

«Ручное» и увлекательное мероприятие, которое объединяет творчество и кинематограф. О чём «Тайна моря»? Десятилетний Бен живет на островном маяке вместе с отцом Конором и маленькой сестрёнкой Сиршей. Девочка всё никак не заговорит, но зато обнаруживается, что она шелки, то есть принадлежит к народу людей-тюленей, как и исчезнувшая шесть лет назад мать. Напуганный Конор отправляет детей в город к бабушке, но Бен жаждет вернуться, а Сиршу продолжает звать море. В программе вечера: Кинопоказ фильма «Тайна моря» (2014) с лекцией и разбором от киноведа Ариадны Быковой Мастер-класс по лепке из глины: ты сможешь своими руками создать керамические изделия под руководством опытной мастерицы. Все материалы, обжиг и роспись включены в стоимость. Готовые изделия ты сможешь забрать через 3-4 недели. Этот вечер станет отличной возможностью провести время в приятной компании, узнать что-то новое и раскрыть свои творческие способности.

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