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Kind of magic

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

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1500₽
Возраст 21+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Вечеринка в честь дня рождения одного из самых харизматичных и дерзких артистов в истории рок-музыки — Фредди Меркьюри. В программе: лекция, live dj sets — Chustvo Ritma, tribute performance — Samir Kuliev Лайнап: THIRTEENTH / Samir Kuliev / Krysenstern / Arseniy Svetlov / Chekmanova FC | DC

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