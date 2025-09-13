Вечеринка в честь дня рождения одного из самых харизматичных и дерзких артистов в истории рок-музыки — Фредди Меркьюри. В программе: лекция, live dj sets — Chustvo Ritma, tribute performance — Samir Kuliev Лайнап: THIRTEENTH / Samir Kuliev / Krysenstern / Arseniy Svetlov / Chekmanova FC | DC