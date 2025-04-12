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В знаковый день космонавтики группа «Ким и Буран» выступит с большим концертом, приуроченным к переизданию альбома «Мама». Ким и Буран — петербургский музыкальный коллектив, играющий в жанре Sci-Fi/easy-listening.
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