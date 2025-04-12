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Kim & Buran

Гончарная улица, 7/4с1

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от 1800₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В знаковый день космонавтики группа «Ким и Буран» выступит с большим концертом, приуроченным к переизданию альбома «Мама». Ким и Буран — петербургский музыкальный коллектив, играющий в жанре Sci-Fi/easy-listening.

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Комментарии

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Вова
12 апреля 2025, 00:18

Как работает это приложение?) есть кто еще идет на этот концерт?

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