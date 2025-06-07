Свободная тема, взрослая группа. Ручная лепка, каждый приходит со своей идеей или импровизирует, мастер поможет воплотить задумку в жизнь. Работу можно сразу покрасить ангобами. Также возможны крупные проекты и самостоятельная роспись прозрачной, цветными и эффектарными глазурями после обжига — тут понадобится более одного занятия. Занятия проходят в мини-группе с индивидуальным подходом к каждому. Материалы и обжиги включены в стоимость. Мастер: керамист, арт-терапевт Светлана Морозова. Регистрация обязательна.