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Керамика для взрослых

Керамическая мастерская Vestus Art, Нагатинская улица, 3А

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Свободная тема, взрослая группа. Ручная лепка, каждый приходит со своей идеей или импровизирует, мастер поможет воплотить задумку в жизнь. Работу можно сразу покрасить ангобами. Также возможны крупные проекты и самостоятельная роспись прозрачной, цветными и эффектарными глазурями после обжига — тут понадобится более одного занятия. Занятия проходят в мини-группе с индивидуальным подходом к каждому. Материалы и обжиги включены в стоимость. Мастер: керамист, арт-терапевт Светлана Морозова. Регистрация обязательна.

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