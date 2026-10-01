Практика, на которой ты создашь керамические брелоки, колечки, кулоны, заколки — всё, что захочется и на что хватит трёх часов! Как всё будет происходить? — поработаешь над эскизами или сразу приступишь к делу; — продумаешь функцию изделия (например, размер кольца и т. д.); — лепишь и покрываешь цветом; — изделия проходят первый обжиг, затем их покрывают прозрачной глазурью и снова обжигают; — через 3–5 недель твои изделия готовы ехать домой! Стоимость: 4 000 ₽ — за одного участника | 7 000 ₽ — с другом (материалы и обжиги включены в стоимость). Подходит как новичкам, так и керамистам с опытом.