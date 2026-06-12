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Кайф джем (Doppo Jam)

fabula HQ, Самокатная улица, 4с1, территория бывшего завода «Кристалл»

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Этой ночью две сцены будут разрываться от андерграундной хип-хоп сцены. Что ждёт: Спот для райдеров, маркет, кухня, перфомансы, джем, открытый микрофон и многое другое. Диджеи: BIGFOOT Moscow Ghetto Flow Bruine Разум грязных HAZE2FACE Klms Stepski Kotzila Заги Бок Rmch БТВ15

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