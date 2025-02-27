Катя Котофеева - «Женский стендап», «Comedy Баттл» на ТНТ, победитель Money Mic от VK Илья Раевский - «Stand Up» на ТНТ, победитель Money Mic от VK Stand Up концерт двух комиков, которых ты часто видишь в ленте коротких видео в телефоне. Приходи посмеяться вживую и вкусно поужинать Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуется приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт.