Катя Котофеева и Илья Раевский
Ленинградский просп., 15, стр. 1, Black Loft
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Катя Котофеева - «Женский стендап», «Comedy Баттл» на ТНТ, победитель Money Mic от VK Илья Раевский - «Stand Up» на ТНТ, победитель Money Mic от VK Stand Up концерт двух комиков, которых ты часто видишь в ленте коротких видео в телефоне. Приходи посмеяться вживую и вкусно поужинать Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуется приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт.
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