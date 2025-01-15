После травмы на съёмках каскадёр Кольт Сиверс уже полтора года как ушёл из профессии, работает парковщиком и винит себя за тот неудавшийся трюк. Внезапно ему звонит продюсерша и просит срочно прилететь в Австралию, где его бывшая девушка-оператор Джоди снимает свой режиссёрский дебют, масштабную фантастику «Металшторм». По приезде выясняется, что Джоди видеть его не рада, а также дело осложняется пропажей исполнителя главной роли — звезды боевиков, у которого Кольт когда-то был дублёром. Свободная рассадка: билет не привязан к определенному месту. Двери - 19:30 Начало - 20:00