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Камерный кинопоказ с обсуждением

«ОКЦ ЦАО», Нововаганьковский переулок, 22, зал «Тигр»

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Погрузись в мир кино в уютной атмосфере. Это отличная возможность насладиться уникальными фильмами, принять участие в оживлённых обсуждениях и, конечно же, познакомиться с такими же любителями кино. Можно ли с помощью алгоритма определить идеального для себя партнёра. Фильм «Ногти» (2023): история о мире, где любовь пытаются доказать, подтвердить, сертифицировать. 2 часа фильм + 1 час обсуждение Кино + душевная компания + честные разговоры, после которых не хочется уходить

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