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Камерно и обсуждаемо

Арт-платформа
Георгиевский переулок, д. 3/3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Камерный показ «Камерно и обсуждаемо» в рамках Фестиваля русского современного танца «Проба №6» Александра Могилёва. Хореографические миниатюры русских авторов. Показы проходят на камерной площадке формата «black box», где представлены отобранные работы этого сезона. После этих показов проходит обсуждение увиденного со зрителями. Продолжительность: 65 минут (без антракта) + 50 минут обсуждение.

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