Камерный показ «Камерно и обсуждаемо» в рамках Фестиваля русского современного танца «Проба №6» Александра Могилёва. Хореографические миниатюры русских авторов. Показы проходят на камерной площадке формата «black box», где представлены отобранные работы этого сезона. После этих показов проходит обсуждение увиденного со зрителями. Продолжительность: 65 минут (без антракта) + 50 минут обсуждение.