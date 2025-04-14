Камерно и обсуждаемо
Георгиевский переулок, д. 3/3
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от 500₽ до 1500₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Камерный показ «Камерно и обсуждаемо» в рамках Фестиваля русского современного танца «Проба №6» Александра Могилёва. Хореографические миниатюры русских авторов. Показы проходят на камерной площадке формата «black box», где представлены отобранные работы этого сезона. После этих показов проходит обсуждение увиденного со зрителями. Продолжительность: 65 минут (без антракта) + 50 минут обсуждение.
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