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Kaleidoscope: активности в особняке

Особняк «Дробь Восемь», Старосадский переулок, 5/8с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Необычное
Фестивали

Про событие

Калейдоскоп — разноцветные симметричные узоры, сменяющие друг друга. Именно в честь этой игрушки и названо это яркое мероприятие. Вся усадьба на Китай-городе будет занята различными активностями — от быстрых знакомств до лекций по креативу. В программе: — Локальные бренды — Лекция по креативу — Художница, рисующая твой портрет — Гаражная распродажа — Открытый микрофон для самопрезентации — Быстрые знакомства — Марафон фильмов Новой французской волны — Выступление музыкантов — и ещё много всего! Вход свободный, по регистрации.

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