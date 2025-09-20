Калейдоскоп — разноцветные симметричные узоры, сменяющие друг друга. Именно в честь этой игрушки и названо это яркое мероприятие. Вся усадьба на Китай-городе будет занята различными активностями — от быстрых знакомств до лекций по креативу. В программе: — Локальные бренды — Лекция по креативу — Художница, рисующая твой портрет — Гаражная распродажа — Открытый микрофон для самопрезентации — Быстрые знакомства — Марафон фильмов Новой французской волны — Выступление музыкантов — и ещё много всего! Вход свободный, по регистрации.