Почему в одних и тех же обстоятельствах кто-то застревает в проблемах, а кто-то находит возможности и растёт? Дело не в «позитивном настрое», а в умении видеть глубже. Неоплатоники — философы, которые учат работать с вниманием и восприятием так, чтобы за внешним хаосом различать смысл, ценность и потенциал. Это не абстрактная теория, а практики, которые можно применять в повседневной жизни. В результате практикума ты: — начнёшь легче находить возможности даже в сложных ситуациях; — научишься видеть сильные стороны в себе и других; — освоишь практику созерцания для ясности и внутреннего баланса; — получишь инструменты, которые можно применять сразу после встречи. Этот практикум — для тех, кто хочет меньше застревать в негативе и больше видеть смысла, опоры и движения вперёд. Ведущая: Анна Мачехина — преподаватель школы философии «Новый Акрополь». Окончила РГГУ и Рурский университет в Бохуме. Магистр культурологии. Читает лекции по философии, истории, культуре. Проводит авторские курсы по истории музыки и музыкальные концерты. Любит тёплое общение, петь и путешествовать. Вход свободный по предварительной регистрации.