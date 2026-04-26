Продегустируешь десять контрастных ароматов и научишься выбирать парфюм на иммерсивной лекции парфюмерного эксперта Насти Сивец. Хотел бы ты купить духи с запахом пива или раскалённого металла? Звучит радикально. Почему парфюмерия вообще начала отходить от нежных цветочных ароматов в сторону более странных и смелых? Выяснишь это на иммерсивной лекции. Продегустируешь десять контрастных ароматов, сравнишь люксовые и нишевые варианты и научишься выбирать парфюм, ориентируясь на своё чутьё, а не на стереотипы. А ещё узнаешь: — Чем именно люксовая парфюмерия отличается от нишевой: звучание, идеи и подходы к созданию ароматов — Из чего на самом деле состоят наши духи и почему именно химия — главный двигатель парфюмерии — Как дизайн флакона отражает то, что внутри — Что люди покупают: универсальный запах успеха или чью-то личную травму во флаконе Лекцию ведёт Настя Сивец — парфюмерный эксперт, предприниматель, блогер.