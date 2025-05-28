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Как смотреть и воспринимать изобразительное искусство

Благосфера, 1-й Боткинский проезд, 7с1

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Авторская благотворительная лекция искусствоведа Елизаветы Лихачёвой в поддержку Ассоциации «Краски этого мира». На лекции ты познакомишься с основными приёмами, которые позволяют художникам достигать максимальной реалистичности в изображении или же наоборот. Узнаешь о характерных признаках, которые могут помочь определить время создания произведения. Откроешь для себя, что помогает художнику отразить в произведении те или иные идеи. Автор лекции: Елизавета Лихачева, искусствовед, историк искусства, в прошлом — директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева и ГМИИ им. Пушкина. Для всех любителей изобразительного искусства этот познавательный вечер будет наполнен особым смыслом, ведь все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы в поддержку подопечных Ассоциации «Краски этого мира». Сбор гостей в 18:40, начало в 19:00.

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