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Как смотреть балет

Большой Афанасьевский переулок, 12с1

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Лекция о том, где лучше смотреть балет и какие места в зале выбрать; как устроен балетный спектакль изнутри; на что обращает внимание балетоман — «профессиональный зритель» — и как не ошибиться при выборе спектакля. Что зритель ждёт от классического спектакля? Что нужно знать до и после премьеры? Зачем покупать программку? С чего начать знакомство с танцевальным модерном и как полюбить современный танец? Лектор — историк балета Алексей Исайчев. Количество мест ограничено — всего 13. В стоимость входят небольшой фуршет, игристое или чай, фотосъёмка и подарки.

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