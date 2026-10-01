Лекция о том, где лучше смотреть балет и какие места в зале выбрать; как устроен балетный спектакль изнутри; на что обращает внимание балетоман — «профессиональный зритель» — и как не ошибиться при выборе спектакля. Что зритель ждёт от классического спектакля? Что нужно знать до и после премьеры? Зачем покупать программку? С чего начать знакомство с танцевальным модерном и как полюбить современный танец? Лектор — историк балета Алексей Исайчев. Количество мест ограничено — всего 13. В стоимость входят небольшой фуршет, игристое или чай, фотосъёмка и подарки.