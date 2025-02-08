Почему не все мечты удаётся воплотить? Мешают обстоятельства или нет удачного плана? Или мы не проявляем достаточно упорства в достижении мечты? Наверняка, все факторы имеют значение. Если прислушаться к великому Платону, то представление о мечтах может измениться кардинально. Платон говорит о двух мирах: мире идей, где и живут мечты, и нашем чувственном мире, в котором мечты воплощаются по определенным законам. Если знать эти законы и действовать в соответствии с ними, у мечты появится больше шансов воплотиться. Сегодня учёные тоже констатируют, что человек живёт в двух мирах: внешнем – физическом мире, и внутреннем – мире чувств и мыслей, надежд и стремлений. И именно внутренний мир человека является причиной всего, чего ему удается достичь в своей жизни. На встрече попробуешь разобраться: - Как отличить мечту от фантазии? - Какую роль играет воображение в осуществлении мечты? - Что значит «мечтать по-настоящему»? - Что делать тому, у кого нет своей мечты?