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Как осуществить мечту? Советы мудрецов от Платона до современной науки

Старая Басманная улица, 12с2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Почему не все мечты удаётся воплотить? Мешают обстоятельства или нет удачного плана? Или мы не проявляем достаточно упорства в достижении мечты? Наверняка, все факторы имеют значение. Если прислушаться к великому Платону, то представление о мечтах может измениться кардинально. Платон говорит о двух мирах: мире идей, где и живут мечты, и нашем чувственном мире, в котором мечты воплощаются по определенным законам. Если знать эти законы и действовать в соответствии с ними, у мечты появится больше шансов воплотиться. Сегодня учёные тоже констатируют, что человек живёт в двух мирах: внешнем – физическом мире, и внутреннем – мире чувств и мыслей, надежд и стремлений. И именно внутренний мир человека является причиной всего, чего ему удается достичь в своей жизни. На встрече попробуешь разобраться: - Как отличить мечту от фантазии? - Какую роль играет воображение в осуществлении мечты? - Что значит «мечтать по-настоящему»? - Что делать тому, у кого нет своей мечты?

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