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Как и зачем смотреть «Секретные материалы»

«РанДом Культуры», Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Что сделало культовый сериал одним из главных сериалов всех времён, что его убило и почему есть смысл смотреть его прямо сейчас — ответы на эти вопросы ты узнаешь на мини-лекции. А ещё поучаствуешь в совместном просмотре и обсуждении нескольких эпизодов сериала. Вход свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

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