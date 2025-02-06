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Что сделало культовый сериал одним из главных сериалов всех времён, что его убило и почему есть смысл смотреть его прямо сейчас — ответы на эти вопросы ты узнаешь на мини-лекции. А ещё поучаствуешь в совместном просмотре и обсуждении нескольких эпизодов сериала. Вход свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться.
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